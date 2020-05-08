ДИТ объяснил отзыв ряда цифровых пропусков работающих москвичей

Сведения с этих пропусков могли не пройти проверку

Глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко объяснил аннуляцию ряда рабочих цифровых пропусков в столице. По его словам, это связано с тем, что сведения с этих пропусков не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда и МВД.

При этом ситуации могут быть различные. "Например, кто указывал, что оформляет пропуск на паспорт российского гражданина, но при этом вбивал комбинацию любых десяти цифры. Такие ошибки выявляла система МВД", - отметил Лысенко в интервью телеканалу "Москва 24".

Есть и те, кто неверно указал ИНН работодателя (либо не того работодателя, который за него платит взнос в ФНС и ПФР).

"Сейчас эти люди имеют возможность пройти на сайт i.moscow и доказать, что они действительно являются работниками того или иного работодателя. Соответственно, если это так, и они должны работать не удаленно, то они получают свой пропуск", - сказал Лысенко.

По его словам, все рабочие пропуска будут продлены до конца мая автоматически.

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