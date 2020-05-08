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Роспотребнадзор: ограничения сохранятся до появления вакцины от COVID-19

17:45
  • пятница
  • 08 мая 2020

Есть надежда, что вирус "устанет" раньше

Некоторые ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, будут действовать, пока не появится вакцина от COVID-19. Возможно также, что вирус "уйдет", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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По словам Поповой, россиянам придется "менять правила своей жизни": глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это неизбежно, с этим сталкиваются сегодня все страны.

"Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период. Может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит", - добавила главный санитарный врач.

Попова сообщила также, что Роспотребнадзор сейчас разрабатывает специальные методические рекомендации для того, чтобы приспособиться к жизни с вирусом. В них учитываются изменения эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

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