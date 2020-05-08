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Путин поручил обновить пассажирский транспорт в российских городах

18:12
  • пятница
  • 08 мая 2020

План должен быть готов к 1 августа

Владимир Путин поручил разработать план обновления пассажирского транспорта и маршрутных сетей в городах России. Комплексная программа должна быть готова до 1 августа.
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

"Разработать комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, предусматривающую в том числе обновление подвижного состава и оптимизацию маршрутных сетей", - сказано в поручении правительству России, опубликованном на сайте Кремля.

В числе мер поддержки российского автопрома – также поручение президента о проработке вопроса субсидирования ставок кредитов на покупку отечественных автомобилей по трейд-ин. Перечень задач составлен по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

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Владимир Путин
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