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Экскурсии в масках разрешат с 12 мая в Ленобласти

18:41
  • пятница
  • 08 мая 2020

Масочный режим введен в 30 населенных пунктах региона

Экскурсии под открытым небом разрешат проводить с 12 мая в Ленинградской области. Как туристам, так и гидам предписано использование масок. Разрат и посещение некоторых музеев – но небольшими группами.
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"С 12 мая на территории Ленинградской области будут разрешены экскурсии под открытым небом. Мы их разрешаем, но с соблюдением в ряде населенных пунктов масочного режима", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Александра Дрозденко.

С 10 мая в 29 населенных пунктах области введен масочный режим в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах. Перечень населенных пунктов составлен в зависимости от количества заболевших коронавирусом. В то же время, в нескольких районах, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 относительно спокойная, разрешат проводить экскурсии в музеях для небольших групп - от 5 до 10 человек. Как отметил Дрозденко, регион начинает "культурно оживать".

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Экскурсии в масках разрешат с 12 мая в Ленобласти
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