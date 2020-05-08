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Оформление пропуска по СМС отменят с 12 мая

18:56
  • пятница
  • 08 мая 2020

В ДИТ считают, что услуга не востребована

Только два способа оформления цифрового пропуска оставят жителям столицы с 12 мая. Получение документа с помощью СМС отменят. В департаменте информационных технологий Москвы сочли, что формат не особо востребован.
ДИТ объяснил отзыв ряда цифровых пропусков работающих москвичей

"Мы с 12 мая выключаем возможность подачи заявки на пропуск через СМС. Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше дает информации", - сказал журналистам глава департамента Эдуард Лысенко.

Москвичи смогут, как и прежде, оформить пропуск по телефону +7 (495) 777-77-77. Кроме того, форму для оформления цифровых пропусков можно найти на сайте nedoma.mos.ru.

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