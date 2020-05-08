Путин рассказал о своем отце, ушедшем на фронт добровольцем

Президент поделился воспоминаниями

Россия готовится отметить свой главный праздник, День Победы. Поворотное событие мировой истории произошло 75 лет назад. Сегодня у всех на устах слова благодарности тем, кто подарил планете мир. Память о войне живет в каждой российской семье, в фотографиях и письмах фронтовиков. И каждый сейчас вспоминает своего героя. Сделал это и глава государства. В предпраздничом интервью нашим коллегам Владимир Путин рассказал о своем отце, который в июне 41-го добровольцем ушел на фронт.

Для российского президента 9 мая - личная дата. Когда началась война, у его отца - Владимира Спиридоновича Путина - была бронь, он мог остаться работать в тылу. Но пошел на фронт добровольцем.

"Тогда так поступали миллионы советских граждан. Миллионы, и он был одним из них, этих миллионов, он был в числе этих миллионов. Людьми двигало чувство любви к Родине, необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество. И, конечно, мы должны всегда помнить о том, как вели себя наши предки, наши отцы, матери, наши бабушки и дедушки, и всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, к Отечеству, особенно, если оно в опасности", - отметил Путин.

Путин уверен: поколения, пришедшие на смену фронтовикам Великой Отечественной, достойны своих предков.

"Перед моими глазами стоят примеры такие, как поведение, героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии, которые проявили, по сути, массовый героизм в таких условиях, которые казались бы невозможными для сегодняшних дней. Совсем молодые ребята 19-20 лет, 21 год, но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 41-м году. Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России не жалеть себя, если того требуют обстоятельства", - сказал президент.

Владимира Путина и самого, когда он работал во внешней разведке, воспитывали в духе, как говорит президент, исключительной преданности отечеству. Многое определило и отношение к нему родителей.

"Я ведь воспитывался в очень простой семье, это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял - как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному. Но взрослея, я все больше понимал, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда я появился на свет, лежит стремление сделать все для моего становления и роста, чтобы я был готов к взрослой жизни, получил образование", - отметил Путин.

Любовь, уверен Владимир Путин, и есть жизненный смысл. А это значит, что каждый должен дорожить тем, что важно. В первую очередь, Родиной.

"Вот эта любовь к родине, к Отечеству, и была побудительным мотивом и для принятия решения моим отцом - пойти на фронт добровольцем, и была побудительным мотивом, уверен, и для подавляющего большинства поколения победителей. Думаю, что, вот эта основа всей нашей жизни - основа, на которую опирается на самом деле вся российская история", - сказал Путин.

Осознанно или не осознанно - это передается и всем нам, считает Владимир Путин. От поколения к поколению.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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