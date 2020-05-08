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Масштабная дезинфекция и масочный режим: как борются с COVID-19 в России

22:26
  • пятница
  • 08 мая 2020

Продолжает действовать режим самоизоляции

Россия вышла на второе место по количеству проводимых тестов на COVID-19. Чтобы предотвратить распространение короновируса, по всей стране проходит масштабная дезинфекция, продолжает действовать режим самоизоляции, а многие регионы вообще переходят на обязательный масочный и перчаточный режим. Так, в Москве с 12 мая без маски и перчаток нельзя находиться в транспорте и других общественных местах. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Подробнее - в репортаже Александры Сергомасовой

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