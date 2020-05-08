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Трамп обвинил Байдена в попытках отстранить президента США от власти

20:00
  • пятница
  • 08 мая 2020

Бывший вице-президент – оппонент американского лидера на предстоящих выборах

Бывший вице- президент США Джозеф Байден играл активную роль в попытках демократов отстранить от власти действующего главу Белого дома. В этом убежден президент США Дональд Трамп.
Джо Байден заручился поддержкой Хилари Клинтон на предстоящих выборах

В интервью телеканалу Fox News Трамп затронул тему публикации документов, касающихся расследования относительно приписываемых президенту связей с Россией. Он уверен, что впереди новые публикации.

"Как я понимаю, их будет больше. И там будут вещи, которые важнее чем то, что мы видели", - заявил американский лидер. По словам Трампа, материалы будут касаться 44-го президента США Барака Обамы и лиц, входивших в его окружение - в том числе Байдена.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предполагаемый сговор между властями России и республиканцем Трампом в ходе президентской кампании 2016 года. Расследование инициировали демократы. В итоге Мюллер признал, что никаких тайных договоренностей не было, напоминает ТАСС.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. После того, как 8 апреля из предвыборной борьбы вышел сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, Джо Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

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