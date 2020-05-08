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РЖД начинает продажу масок и перчаток на вокзалах

20:19
  • пятница
  • 08 мая 2020

Компания приняла во внимание введение масочного режима с 12 мая

РЖД начинает продажу масок и перчаток в пригородных билетных кассах и на транспортно-пересадочных узлах, в том числе на остановках Московского центрального кольца.
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"Учитывая принятые рядом субъектов РФ решения о необходимости надевать в общественных местах и в общественном транспорте средства индивидуальной защиты, в настоящее время… организуется продажа защитных масок, одноразовых перчаток, а также гигиенических наборов, включающих в себя маску и перчатки вместе", - рассказали в РЖД.

В компании добавили, что продаваться средства защиты будут в билетных кассах пригородных перевозчиков на больших и малых вокзалах, ТПУ, на станциях МЦК. Представители РЖД отметили, что продажей масок будет заниматься не сама компания, а пригородные перевозчики или коммерческие структуры, передает РИА Новости.

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