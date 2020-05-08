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Гречка и рис за первую неделю мая ощутимо подорожали

20:33
  • пятница
  • 08 мая 2020

Рост цен отмечен в 16 российских регионах

Гречка и рис за первую неделю мая ощутимо подорожали в России. Рост цен на 3% и более отмечен в 16 субъектах Российской Федерации, сообщил Росстат.
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"В период с 28 апреля по 6 мая 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 2,6%. Подорожание на 4% и более отмечено в 20 субъектах Российской Федерации", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Федеральное антимонопольное агентство усмотрело признаки картельного сговора в повышении цен на гречку, сахар и лимоны. Региональные управления ФАС проводят проверку. В ведомстве никаких оснований для роста цен не видят.

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