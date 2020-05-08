Назван срок выхода из режима ограничений в России

Окончательный спад числа заражений ожидается к концу лета

Россия может отказаться от режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая - начале июня. Более точный срок зависит от ситуации в конкретном регионе, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений - …в зависимости от субъекта, от ситуации - что это либо третья декада мая, ну, либо начало июня", - сказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 1".

Чернышенко напомнил, что в правительстве существуют разные прогнозы развития ситуации. В них называются три даты - 10, 21 и 27 мая. Вице-премьер уверен, что, если бы граждане соблюдали самоизоляцию, пандемия могла пойти на спад уже 10 мая.

При условии, что россияне все же будут соблюдать все рекомендации властей, к концу лета будут регистрироваться единичные случаи заражения COVID-19, убежден Чернышенко.

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