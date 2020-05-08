ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван срок выхода из режима ограничений в России

20:53
  • пятница
  • 08 мая 2020

Окончательный спад числа заражений ожидается к концу лета

Россия может отказаться от режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, в конце мая - начале июня. Более точный срок зависит от ситуации в конкретном регионе, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Жара поможет бороться с коронавирусом

"Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений - …в зависимости от субъекта, от ситуации - что это либо третья декада мая, ну, либо начало июня", - сказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 1".

Чернышенко напомнил, что в правительстве существуют разные прогнозы развития ситуации. В них называются три даты - 10, 21 и 27 мая. Вице-премьер уверен, что, если бы граждане соблюдали самоизоляцию, пандемия могла пойти на спад уже 10 мая.

При условии, что россияне все же будут соблюдать все рекомендации властей, к концу лета будут регистрироваться единичные случаи заражения COVID-19, убежден Чернышенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Карантин в Москве
Карантин в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.