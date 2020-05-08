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Минздрав: "масочный режим" - этап смягчения мер против коронавируса

21:42
  • пятница
  • 08 мая 2020

Глава ведомства уверен, что это движение к нормализации жизни

Одним из этапов послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, назвал введение в регионах "масочного режима" глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр уверен, что это шаг к нормализации жизни.
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"Это послабление в какой-то степени. Маска - это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

С 12 мая в столице вводится так называемый "масочный режим". Сотрудникам предприятий, деятельность которых возобновится с этого дня, обязательно носить защитную маску и перчатки. Такая же экипировка обязательна для граждан, пользующихся общественным транспортом и посетителей магазинов. В некоторых регионах России такой режим уже действует, другие готовятся последовать примеру Москвы.

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