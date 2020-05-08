Итоги дня подвел оперативный штаб

Число жертв коронавируса в Москве превысило 1 тысячу. За последние сутки в столице скончались еще 54 пациента с COVID-19.

"В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Там добавили, что всего в столице умерли 1 010 человек, у которых был подтвержден COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 10 699 заболевших, общее число достигло 187 859 человек. Скончались за время пандемии 1723 пациента, 26 608 вылечились.

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