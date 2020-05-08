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COVID-19 в Москве будут выявлять по венозной крови

22:02
  • пятница
  • 08 мая 2020

Тест позволяет выявить и тех, кто уже переболел

В Москве начнут проводить тесты на коронавирусную инфекцию на основе анализа венозной крови. Этот метод позволяет выявить не только больных, но и тех, кто уже переболел COVID-19, сообщила  заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Число жертв коронавируса в Москве превысило 1 тысячу

"В Москве будет активно применяться новый метод - иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови. Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но еще и позволяет выявить тех, кто переболел и не знает, что у него есть иммунитет", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-1".

По последним данным, которые озвучили в  оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве скончались еще 54 пациента с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 1010 человек.

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