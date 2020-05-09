В России за сутки выявлено 10817 больных коронавирусом

Общее число заражённых приближается к 200 тысячам

За сутки в России зафиксировано 10 817 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 198 676 человек с COVID-19. Наибольшее число заражённых по-прежнему выявлено в Москве, за сутки зарегистрировано 5 667 больных. В столице с начала пандемии выявлено 104 189 заражённых.

До конца мая в стране действуют ограничительные меры, регионы постепенно вводят масочный режим. Специалисты утверждают, что пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден. Некоторые ограничения могут сохраниться в стране до появления вакцины или лекарства для лечения COVID-19.

День Победы в этом году будет отмечаться без массовых мероприятий. Парад на Красной площади пройдёт позже, после спада заболеваемости коронавирусом. 9 мая небо над российскими городами раскрасит праздничный салют, но смотреть его можно будет только из дома или в прямой телетрансляции.

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