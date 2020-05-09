За сутки в Москве выявлено 5667 инфицированных COVID-19

Всего заразившихся уже более 100 тысяч

5 667 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 104 189 человек, умерли 1 010 пациентов. Число вылечившихся выросло до 12 799 человек.

Ограничительные меры в Москве действуют до конца мая, но при этом после праздников возобновят работу промышленные и строительные предприятия. В общественных местах жителям города предписано носить маски и перчатки.

Цифровые пропуска будут действовать в прежнем режиме. Для поездки на личном или общественном транспорте необходимо оформить разрешение. Пойти пешком в магазин, банк, аптеку, выбросить мусор или погулять с домашним питомцем можно без пропуска. Рабочие пропуска, оформленные до 11 мая, автоматически продлеваются до конца месяца.

По состоянию на 9 мая, в России зарегистрировано 198 676 случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 1 827 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается более четырёх миллионов человек, умерло почти 300 тысяч заразившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"