В Москве резко выросло число вылечившихся от COVID-19

За сутки их стало больше на 2 520 человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 520 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло в столице 12 799.

Заммэра столицы напомнила, что в общественных местах жители Москвы должны обязательно носить защитные маски и перчатки. Без них можно находиться только дома и в изолированных рабочих кабинетах. Штраф за нарушение масочного режима составит от четырёх до пяти тысяч рублей.

По данным на 9 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 104 189 пациентам. За прошедшие сутки выявлено 5 667 заболевших, умерли с начала пандемии 366 человек. В России больных зарегистрировано 198 676, в мире - более 4 миллионов человек инфицировано коронавирусом.

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