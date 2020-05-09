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Путин в День Победы обратился к россиянам от Вечного огня

10:18
  • суббота
  • 09 мая 2020

Президент отметил духовное значение праздника

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Глава государства с букетом красных роз подошёл к монументу и преклонил колено перед ним.
Как в России отмечают День Победы

После церемонии Путин, стоя у Кремлёвской стены, обратился к россиянам. "От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно", - сказал президент.

По его словам, духовное и нравственное значение Дня Победы остаётся неизменно великим. "Наше отношение к нему - священно, это наша память и гордость", - отметил Путин.

Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и сёла, добились грандиозных свершений.

Россияне отдают дань бесконечного признания великому жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу, сказал президент.

Он подчеркнул, что павшие в Великой Отечественной войне отдали свои жизни за то, чтобы жили нынешние и будущее поколения, чтобы они могли прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат.

После обращения к россиянам Владимир Путин объявил минуту молчания. Затем в небе над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов. В этом году полноценный парад в честь Дня Победы решено не проводить 9 мая из-за пандемии коронавируса. Но, по словам президента, он обязательно состоится позже.

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