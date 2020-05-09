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Собянин поздравил ветеранов с Днём Победы

09:25
  • суббота
  • 09 мая 2020

В этом году праздник пройдёт по сокращённой программе

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летим Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил им слова признательности и благодарности и пообещал, что приложит все силы для победы нового невидимого врага, который мешает празднику.

"В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага", - отметил Собянин. Мэр уверен, что даже строгая изоляция и ограничения, которые диктует ситуация, не смогут отнять праздничное настроение в День Победы.

Я обещаю: мы сделаем все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича. И вместе обязательно преодолеем испытания, победим опасного врага. И когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы ещё раз отметить всенародный праздник.

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия по случаю Дня Победы были перенесены на более поздний срок. Они пройдут, когда снизится риск заражения, пообещал ранее президент Владимир Путин. Тем не менее, в Москве 9 мая должна пройти воздушная часть парада, а вечером в этот день небо российских городов раскрасит праздничный салют.

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