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Как в России отмечают День Победы

09:56
  • суббота
  • 09 мая 2020

Праздник проходит непривычном формате

В России и мире отмечают юбилей Великой Победы. Ровно 75 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. В России 9 мая по праву считается важнейшим государственным праздником. Общим, священным и одновременно - очень личным и душевным.
Онлайн-афиша к 75-летию Победы: что посмотреть на праздниках в самоизоляции

Сложно найти семью, которую бы не затронула Великая Отечественная война. День Победы объединяет поколения. Сегодня россияне и жители многих стран мира вспоминает своих героев. Тех, кто ушёл на фронт и трудился в тылу, чтобы избавить мир от фашизма. Тёплые слова и поздравления звучат в адрес ветеранов повсюду: на всех континентах земного шара и в каждом уголке нашей страны.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в расписание торжеств. Праздник в этом году пройдёт в непривычном формате. Мероприятия станут более камерными, но от этого не менее искренними, трогательными и торжественными.

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