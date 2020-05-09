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"Стрижи" и "Терминаторы": как прошла воздушная часть Парада Победы

10:28
  • суббота
  • 09 мая 2020

В небе над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов

Воздушный парад в честь Дня Победы прошёл 9 мая в 47  городах России. За штурвалами - внуки и правнуки защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной.
В Москве провели персональный Парад Победы для ветерана ВОВ

Над Москвой пролетели 20 вертолётов и 55 самолётов. Открыли воздушную  часть парада вертолёты. Возглавил торжественный строй тяжёлый транспортный Ми-26, вслед за которым прошли звенья многоцелевых вертолётов Ми-8 "Терминатор", группа ударных Ми-24 и пятёрка "Аллигаторов" КА-52.

В строю самолётов первым был А-50 - самолёт дальней радиолокационной разведки. Следом над Красной площадью пролетела группа из трёх военно-транспортных Ил-76. Своей мощью поразили стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 – знаменитый "Белый лебедь".

В небе над Москвой прошли четыре тактических фронтовых бомбардировщика СУ-24М с крылом изменяемой стреловидности, высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МИГ-31-К и конечно знаменитые пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Завершили авиационный  парад  над  Москвой шесть  штурмовиков  Су-25 – традиционно они окрасили небо цветами российского  флага.

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Воздушная часть Парада Победы
Воздушная часть Парада Победы
Воздушная часть Парада Победы
Воздушная часть Парада Победы
Воздушная часть Парада Победы
Воздушная часть Парада Победы
Воздушная часть Парада Победы
Воздушная часть Парада Победы
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