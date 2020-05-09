"Стрижи" и "Терминаторы": как прошла воздушная часть Парада Победы

В небе над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов

Воздушный парад в честь Дня Победы прошёл 9 мая в 47 городах России. За штурвалами - внуки и правнуки защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной.

Над Москвой пролетели 20 вертолётов и 55 самолётов. Открыли воздушную часть парада вертолёты. Возглавил торжественный строй тяжёлый транспортный Ми-26, вслед за которым прошли звенья многоцелевых вертолётов Ми-8 "Терминатор", группа ударных Ми-24 и пятёрка "Аллигаторов" КА-52.

В строю самолётов первым был А-50 - самолёт дальней радиолокационной разведки. Следом над Красной площадью пролетела группа из трёх военно-транспортных Ил-76. Своей мощью поразили стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 – знаменитый "Белый лебедь".

В небе над Москвой прошли четыре тактических фронтовых бомбардировщика СУ-24М с крылом изменяемой стреловидности, высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МИГ-31-К и конечно знаменитые пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Завершили авиационный парад над Москвой шесть штурмовиков Су-25 – традиционно они окрасили небо цветами российского флага.

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