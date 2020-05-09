У неё диагностировано воспаление лёгких

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку. Учредитель фонда "Вера" поблагодарила медиков и отметила, что главный врач больницы Денис Проценко организовал потрясающую службу.

У Федермессер выявлен положительный результат теста на коронавирус и начальная стадия пневмонии. "Стресс, усталость и чёртов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее от коронавируса вылечились певцы Лев Лещенко и Стас Михайлов, историк моды Александр Васильев. Диагноз COVID-19 поставлен нескольким депутатам Госдумы, сенаторам Совета федерации, главе правительства Михаилу Мишустину, двум министрам кабмина и одному замминистра. Коронавирусом переболел и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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