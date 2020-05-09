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"Плачет душа": Оксана Фёдорова рассказала о потере

17:09
  • суббота
  • 09 мая 2020

Умер очень близкий человек

Телеведущая Оксана Фёдорова сообщила о смерти близкого человека. Ушёл из жизни её духовник и любимый батюшка Амвросий. Священник помогал Фёдоровой в трудные минуты молитвой и добрым словом. "Плачет душа от потери. Спаси, Господи!" – написала ведущая в Instagram.
Оксана Федорова станцевала у елки в тапочках

Оксана не сразу пришла к вере. С отцом Амвросием она познакомилась несколько лет назад в Иванове, во Введенском монастыре. Общаясь с духовником, Фёдорова каждый раз поражалась его проницательности, Оксана признавалась, что в разговорах с ним были моменты откровения.

Оксане Фёдоровой 42 года. В 2002 году она победила на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" и стала первой россиянкой, получившей высокий титул. В сентябре 2011 года Фёдорова вышла замуж за офицера ФСБ, ныне сотрудника Администрации президента Андрея Бородина. У пары двое детей – Фёдор и Елизавета.

До счастливого замужества Фёдорова была в отношениях с "золотым голосом России" Николаем Басковым, криминальным авторитетом Владимиром Голубевым и в браке с немецким бизнесменом Филиппом Тофтом.

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