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В Кремле прошла торжественная церемония развода караулов Президентского полка

12:40
  • суббота
  • 09 мая 2020

Традиция появилась более двух веков назад

В Кремле, на Соборной площади прошла торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. За торжественным маршем коробок пеших и конных военнослужащих наблюдал Владимир Путин. Символическая церемония была организована вместо отмененного из-за пандемии коронавируса традиционного парада Победы на Красной площади.
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Традиция развода конных и пеших караулов появилась в России ещё в петровские времена. В первой половине XVIII века был сформирован первый временный кавалеристский императорский эскорт.  Его гвардейцы принимали участие в разводах в особо торжественных случаях. Постоянный же конный эскорт был сформирован при Александре Первом.

В нынешнем, возрождённом виде церемония проводится с 2005 года каждую субботу с апреля по октябрь. Зрелище начинается на Соборной площади Московского Кремля ровно в полдень и длится 20 минут. Военные одеты в форму, напоминающую мундиры императорской гвардии начала прошлого столетия. При Николае Втором она была создана к столетию войны 1812 года.

В парадном разводе участвуют рота почетного караула и кавалеристский почетный эскорт, всего 44 служащих Президентского полка. Церемонии воссоздана с учётом вековых воинских традиций России. В программе парадного развода каждый год сохраняются все основные элементы. Чеканный шаг, перестроения и приёмы с оружием.

Красивые элементы воинских ритуалов исполняются поразительно синхронно и чётко. И это при том, что времени на тренировки не так и много, ведь большинство участников церемонии - солдаты-срочники. На то, что выучить все приёмы у них обычно не более трёх месяцев. Гвардейцы на площади демонстрируют чеканный шаг, который стал их визитной карточкой. Они выполняют традиционные элементы - динамичные перестроения и специальные приёмы с оружием: крест, квадрат, крюк, ступени, реверс.

Один из самых зрелищных моментов, конечно же, выход на площадь кавалеристов. Они показывают знаменитую "конную карусель", "восьмёрку", "мельницу". Наездники выполняют приёмы с холодным оружием.

Во время парадного развода на Соборной площади звучат знаменитые русские марши. Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский военный оркестр. Музыкальный коллектив принимает участие в государственных церемониях.

Президентский полк обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлёвских ценностей, принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В него входят три батальона, две роты специального караула, почётный кавалерийский эскорт и спецназ.

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Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших караулов
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