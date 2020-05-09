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Российский глубоководный аппарат впервые погрузился в Марианскую впадину

13:48
  • суббота
  • 09 мая 2020

"Витязь" опустился на глубину более 10 километров

Российский подводный беспилотник испытали в Марианской впадине. Это самое глубокое место в мировом океане. Туда спустился автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь", сообщает РИА Новости.

Датчики аппарата зафиксировали глубину 10 028 метров. "Витязь" был под водой более трёх часов. Он доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также сделал несколько фотографий и изучил параметры морской среды.

Аппарат "Витязь" – сложный комплекс, состоящий из глубоководной донной станции и аппаратуры пункта управления. Связь с судном-носителем осуществляется по гидроакустическому каналу.

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