Стало известно об испытаниях новейшей системы ПВО С-500

Скоро её передадут военным

В России испытывают элементы новой системы ПВО С-500, скоро она поступит на вооружение в войска. Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, уже завершилось изготовление всех элементов С-500, сейчас они проходят испытания.

При этом Борисов отметил, что показ элементов на параде в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне не запланирован, передаёт "Интерфакс".

Военный парад в этом году перенесли из-за пандемии коронавируса. Он пройдёт позже, как только исчезнет опасность распространения инфекции. Тем не менее, воздушная часть парада состоялась утром 9 мая. За ней из Кремля наблюдал президент Владимир Путин. До этого он возложил цветы к Вечному огню и оттуда обратился к ветеранам с поздравлениями.

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