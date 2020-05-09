Мэр Москвы и волонтёры возложили цветы к памятнику маршалу Жукову

В церемонии не смогли принять участие ветераны

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову и почтил память павших на войне. Из-за пандемии коронавируса в торжественной церемонии впервые не смогли принять участие ветераны. Вместо них это сделали волонтёры - активисты городского центра "Мосволонтёр", участники акции "Цветы Победы".

Утром 9 мая московский мэр обратился к ветеранам с поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Собянин выразил уверенность в том, что строгая изоляция и ограничения, которые диктует сегодняшняя ситуация, не смогут отнять праздничное настроение в День Победы.

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия по случаю Дня Победы проходят в усечённом варианте. Традиционного парада на Красной площади не было, над Москвой пролетели 75 боевых самолётов и вертолётов.

Президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и обратился оттуда к россиянам. Ранее глава государства пообещал, что праздничные мероприятия обязательно пройдут, когда снизится риск заражения коронавирусом.

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