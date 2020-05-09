"Низкий вам поклон": Мишустин поздравил ветеранов с Днём Победы

Премьер пожелал им здоровья и мира

Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Великой Победы. "9 мая - день, в котором слились радость Победы и горечь огромных потерь, гордость за ваш беспримерный подвиг, безграничная любовь к Родине", - отметил глава правительства.

По словам Мишустина, в России нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война и которая бы не заплатила за неё свою цену. Именно поэтому россияне бережно хранят память о героизме и мужестве тех, кто сокрушил фашизм, и передают её из поколения в поколение.

Низкий вам поклон за вашу самоотверженность, сплочённость, силу духа и преданность своей Отчизне.

Премьер поблагодарил ветеранов и пожелал им крепкого здоровья, добра, благополучия и мира.

Ранее у Михаила Мишустина был диагностирован коронавирус, его поместили в больницу. Тем не менее премьер продолжает следить за ситуацией в стране и провёл совещание в режиме видеоконференции. Диагноз COVID-19 также поставлен министрам культуры и строительства, болеют два депутата Госдумы и несколько сенаторов.

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