Путин в Кремле посмотрел воздушный парад

Над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов

Президент России Владимир Путин после возложения цветов к Вечному огню и обращения к россиянам понаблюдал за воздушным парадом. Над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент поручил министру обороны Сергею Шойгу поблагодарить лётный состав и наземные службы, которые проводили и обеспечивали воздушные парады в Москве и других городах.

В этом году традиционных праздничных мероприятий 9 мая не проводится в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, военный парад, как сказал глава государства, обязательно состоится позже, когда снизится риск заражения.

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