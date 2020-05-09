Сирийцы пришли в восторг от парада российской авиации

Он прошёл по случаю Дня Победы

Масштабный авиапарад в честь юбилея Победы прошёл в Сирии. В небо поднялись самолёты и вертолёты ВКС России, которые выполняют боевые задачи. Пролёт авиации увидели тысячи жителей Латакии, а также представители русской общины.

В воздушном строю - вся техника, работающая на базе Хмеймим. Это и тяжёлые военно-транспортники, и быстрые реактивные самолёты. Видимость, как говорят авиаторы, миллион на миллион. Вся эскадрилья скрывается за горизонтом, чтобы через несколько минут вернуться и на сверхмалых высотах буквально проплыть над авиабазой. Венчает этот парадный строй самолёт радиолокационного обнаружения - огромный А-50 в сопровождении пары Су-24, имитирующих заправку в воздухе, сообщает "ТВ Центр".

За этим мирным полётом военной техники с интересом наблюдают жители ближайшей к авиабазе Латакии. В городе живёт многочисленная русская община.

После воздушного парада лётчики и другие военнослужащие возложили венки к памятнику маршалу Рокоссовскому. Самолёты же готовы к новым вылетам. Вся техника здесь находится на постоянном боевом посту.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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