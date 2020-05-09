Россия в онлайн-формате отмечает День Победы

Торжества проходят от Владивостока до Калининграда

Главные события Дня Победы в этом году проходят в режиме онлайн. Даже шествие "Бессмертного полка" и встречи фронтовиков. В каждом уголке нашей большой Родины звучат слова благодарности ветеранам.

Первыми День Победы начали отмечать на Дальнем Востоке. Авиапарады прошли Хабаровске и Новосибирске. Шествие "Бессмертного" полка от Владивостока до Калининграда на этот раз онлайн. Трансляции сейчас идут на разных порталах в интернете, на крупных медиафасадах страны. В Москве - на здании Телеграфа, на Новом Арбате, и под стук колёс в вагонах метро. Дети, внуки фронтовиков, и тех, кто трудился в тылу, спешат в эти дни рассказать всему миру о своих родных, сообщает "ТВ Центр".

В Санкт-Петербурге военные моряки чествуют старейшего из ветеранов Военно-Морского флота Виктора Старожицкого, ему 101 год. Воевал на Карельском фронте, командовал торпедным катером на Балтийском флоте. А бойцы Росгвардии поздравляют находящегося в военном госпитале Героя Советского Союза, участника исторического Парада Победы Алексея Волошина.

Клип-поздравление сняли и курсанты барка "Крузенштерн", принимающего сейчас участие в кругосветной экспедиции парусников, посвященной 75-летию Победы. Трансляцию эффектного речного парада на Амуре смогли увидеть жители Благовещенска. Флаги в честь юбилея Победы сегодня взметнулись над камчатскими вулканами, и над самой высокой точкой Европы - горой Эльбрус.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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