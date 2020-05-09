Как освобождали Севастополь от фашистских захватчиков

С тех прошло 74 года

9 мая в Крыму отмечают двойной праздник. В этот день в 1944 году советские войска освободили Севастополь от оккупантов. Фашисты практически сравняли город с землёй, замучили десятки тысяч людей.

Каменная крепость – так немцы называли укрепления на Сапун-Горе. Здесь находилось от четырёх до шести линий траншей, а ещё до 30 дотов и дзотов на километр фронта. На каждого наступающего бойца красной армии немцы могли обрушить до ста выстрелов в минуту.

Всё решила точная работа нашей артиллерии и отважные действия пехоты. Позиции, которые в 1941 и 42 годах немцы не могли взять 250 дней, советские воины захватили за восемь часов.

Закончились долгие 22 месяца оккупации. Житель осажденного Севастополя Анатолий Викторович Панов вспоминает – цветущий город немцы превратили в руины. "Когда мы поднимались на свой холм от железнодорожного вокзала, то мы практически шли по развалинам. И к нашему изумлению, когда мы пришли на нашу улицу, где мы жили. Мы увидели остов нашего дома, но он стоял целый. А вот вокруг все дома были повалены", - рассказал в интервью "ТВ Центру" ветеран.

Уничтожали даже культурные объекты, например, Владимирский собор в Херсонесе, но главные преступления были совершены против человечества. На работы в Германию угнали всё выжившее мужское население города. Замучены, расстреляны, сожжены и повешены как минимум 27 тысяч человек.

В рамках проекта "Без срока давности" ФСБ рассекретили очередные свидетельские показания очевидцев. Копии переданы в архив Севастополя.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"