Воздушный парад в Москве стал самым масштабным за всю историю

В нём приняли участие 75 самолётов и вертолётов

В России отмечается главный государственный праздник - День Победы. В юбилейный, 75-й год торжества проходят в непривычном формате. Парад на Красной Площади пришлось отложить. Зато воздушная часть стала самой масштабной за всё время проведения. В Александровском саду состоялась церемония в память о погибших. День Победы отмечают в каждой семье и в каждом доме.

Александр Панюшкин - об этом общем и в то же время очень личном празднике (смотрите видео).

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