ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Воздушный парад в Москве стал самым масштабным за всю историю

15:23
  • суббота
  • 09 мая 2020

В нём приняли участие 75 самолётов и вертолётов

В России отмечается главный государственный праздник - День Победы. В юбилейный, 75-й год торжества проходят в непривычном формате. Парад на Красной Площади пришлось отложить. Зато воздушная часть стала самой масштабной за всё время проведения. В Александровском саду состоялась церемония в память о погибших. День Победы отмечают в каждой семье и в каждом доме.

Александр Панюшкин - об этом общем и в то же время очень личном празднике (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на воздушном параде Победы в Москве
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на воздушном параде Победы в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС на воздушном параде Победы в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС на воздушном параде Победы в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.