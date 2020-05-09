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Собянин дистанционно пообщался с ветеранами и поздравил их с Днём Победы

14:58
  • суббота
  • 09 мая 2020

Мэр пожелал участникам войны здоровья и бодрости духа

Мэр Москвы Сергей Собянин дистанционно пообщался с московскими ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с 75-летием Победы. "Поздравляю вас с праздником, с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Желаю вам здоровья, доброго настроения, бодрости духа", - сказал Сергей Собянин, обращаясь к ветеранам.
Собянин поздравил ветеранов с Днём Победы

Сергей Собянин призвал ветеранов беречь своё здоровье в условиях пандемии. "Враг, который сегодня пришёл к нам - это опасный враг, и только вместе, совместными усилиями мы его победим, и самое главное - сохранить здоровье людей старшего поколения", - отметил мэр Москвы.

В честь праздника была организована видеоконференция с ветеранами и  руководителями крупных советов, сообщил председатель московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих.  Он от лица ветеранов поблагодарил Сергея Собянина за работу,

Ранее Сергей Собянин от себя и от имени ветеранов возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и почтил память павших на войне. Вместо участников войны, которых было решено не подвергать риску, в церемонии приняли участие волонтёры - активисты городского центра "Мосволонтёр", участники акции "Цветы Победы". До этого московский мэр на своём сайте обратился к ветеранам с видеопоздравлением по случаю Дня Победы.

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