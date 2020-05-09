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Путин присоединился к акции "Бессмертный полк"

15:33
  • суббота
  • 09 мая 2020

Президент обратился к россиянам из Кремля

Президент России Владимир Путин из Кремля присоединился к акции "Бессмертный полк". В этом году она проходит в необычном формате: из-за пандемии коронавируса россиянам предложили выйти на балкон с портретом своего родственника-ветерана или принять участие в онлайн-акции.
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Обращаясь к гражданам Путин сказал, что "Бессмертный полк" ещё пройдёт по Красной площади. Глава государства стоял рядом с портретами своих близких-ветеранов, среди которых была и фотография его отца Владимира Спиридоновича Путина.

Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы ещё пройдём.

Из-за пандемии коронавируса в этом году был отменён традиционный военный парад на Красной площади, но его воздушная часть всё-таки состоялась. До этого президент возложил цветы к Вечному и оттуда поздравил россиян с праздником.

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