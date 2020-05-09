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В Москве в день 75-летия Победы проходит онлайн-шествие "Бессмертный полк"

16:48
  • суббота
  • 09 мая 2020

Его показывают на медиаэкранах

Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве. Они установлены в центре города на Тверской улице и Арбате. Акцию также показывают на экранах в метро.
Путин присоединился к акции "Бессмертный полк"

Утром 9 мая ветеранов с Днём Победы поздравил президент страны Владимир Путин.  Он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и обратился оттуда к россиянам. Глава государства пообещал, что 75-летие памятной даты обязательно отметят позже  с причитающимся достоинством.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Традиционное шествие отменили, чтобы избежать распространения инфекции.

Вместо прогулки гражданам предложили отправить фотографии героев войны на специальный электронный адрес, после чего заявки обрабатывали и готовили виртуальное шествие. На участие в трансляции поступило свыше двух миллионов заявок.

Также в этом году не проводился традиционный парад на Красной площади  Москве. Не было военных смотров и в других городах. Тем не менее воздушная часть парада состоялась: в небе над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов.

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