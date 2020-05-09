Жителей военного посёлка в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов снарядов на арсенале

К пожару привёл пал сухой травы

В Удмуртии на бывшем складе снарядов в Пугачёве взрываются боеприпасы. Рядом с хранилищем загорелась сухая трава, огонь перекинулся на арсенал.

Как сообщил ТАСС глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин, сейчас жители бывшего военного городка начали покидать свои дома. Власти готовят эвакуацию маломобильных граждан.

Снаряды в Пугачёве остались в земле после крупного ЧП 2011 года. Тогда из-за сильного пожара на складе начали взрываться снаряды, пострадали три тысячи домов.

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