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Как строили главный храм Министерства обороны

18:57
  • суббота
  • 09 мая 2020

Военное ведомство отчиталось о завершении работ

Минобороны России объявило о завершении строительства своего главного храма и разместило у себя на сайте видеоролик, в котором показаны все этапы грандиозной стройки.
Как выглядит главный храм Вооруженных сил России (видео)

Храм построен в подмосковном парке "Патриот" на добровольные пожертвования граждан и организаций, он должен был открыться в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса торжественную церемонию пришлось отложить.

В военном ведомстве не исключают, что новая дата может быть привязана к тому дню, на который будет назначено празднование Дня Победы. К примеру, это может произойти 24 июня или 3 сентября.

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