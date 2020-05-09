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Коронавирусом в мире заразились 4 миллиона человек

20:05
  • суббота
  • 09 мая 2020

Болезнь унесла жизни почти 300 тысяч инфицированных

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек. От болезни умерло почти 300 тысяч заражённых.
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В лидерах по количеству инфицируемых находятся США, где выявлено свыше 1,3 миллиона больных COVID-19. В Штатах скончались 75 тысяч человек.

Далее идут Испания, Италия, Великобритания и Россия. В нашей стране зарегистрировано 198 676 случаев заражения и 1 827 умерших.

Меньше всего больных выявлено в Сахарской Арабской Демократической Республике (6 человек) и в Бутане (7 заболевших).

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