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Автор песни Tutti Frutti и основоположник рок-н-ролла умер в США

19:54
  • суббота
  • 09 мая 2020

Литл Ричард прожил долгую и интересную жизнь

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард. Настоящее имя американского певца и композитора - Ричард Пенниман. Ему было 87 лет, всю свою жизнь он посвятил музыке.
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Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и называл себя архитектором этого жанра. Известность ему принесла песня Tutti Frutti, вышедшая в 1955 году. Композиция перевернула всю музыкальную индустрию, она стала одним из самых ярких хитов и в творчестве короля музыки Элвиса Пресли. В последние годы Ричард перестал сочинять песни, но время от времени  давал концерты.

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Литл Ричард
Литл Ричард
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