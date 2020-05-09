Автор песни Tutti Frutti и основоположник рок-н-ролла умер в США

Литл Ричард прожил долгую и интересную жизнь

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард. Настоящее имя американского певца и композитора - Ричард Пенниман. Ему было 87 лет, всю свою жизнь он посвятил музыке.

Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и называл себя архитектором этого жанра. Известность ему принесла песня Tutti Frutti, вышедшая в 1955 году. Композиция перевернула всю музыкальную индустрию, она стала одним из самых ярких хитов и в творчестве короля музыки Элвиса Пресли. В последние годы Ричард перестал сочинять песни, но время от времени давал концерты.

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