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Московское небо раскрасил грандиозный салют в честь Дня Победы

22:11
  • суббота
  • 09 мая 2020

Горожан попросили смотреть его из дома

Московское небо украсил праздничный салют. В честь Дня Победы было дано 10 тысяч залпов из установок в Лужниках. В этом году москвичей попросили остаться дома и посмотреть салют из окна, с балкона или по телетрансляции.
Москвичей призвали не приходить на праздничный салют в День Победы

В 22 часа расчёты салютных установок выпустили в столичное небо фейерверки, которые озарили ночь искристыми разноцветными снопами. В конце  грандиозного действа небо окрасилось залпами салюта в цветах российского флага.

Трансляция велась на официальном сайте мэра Москвы, в социальных сетях, в эфире телеканала "ТВ Центр".

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