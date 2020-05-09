Московское небо раскрасил грандиозный салют в честь Дня Победы

Горожан попросили смотреть его из дома

Московское небо украсил праздничный салют. В честь Дня Победы было дано 10 тысяч залпов из установок в Лужниках. В этом году москвичей попросили остаться дома и посмотреть салют из окна, с балкона или по телетрансляции.

В 22 часа расчёты салютных установок выпустили в столичное небо фейерверки, которые озарили ночь искристыми разноцветными снопами. В конце грандиозного действа небо окрасилось залпами салюта в цветах российского флага.

Трансляция велась на официальном сайте мэра Москвы, в социальных сетях, в эфире телеканала "ТВ Центр".

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