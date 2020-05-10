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За сутки в России выявлено более 11 тысяч заражённых коронавирусом

10:48
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Общее число заболевших превысило 209 тысяч

За сутки в России зафиксировано 11 012 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 209 688 человек с COVID-19. Наибольшее число заражённых по-прежнему регистрируется в Москве, за сутки их число составило 5 551. В столице с начала пандемии выявлено 109 740 заражённых.
Коронавирусом в мире заразились 4 миллиона человек

В России действует режим самоизоляции. Регионы сами выбирают, какие ограничительные меры вводить в зависимости от числа выявленных больных. В большинстве крупных городов страны действует масочный режим: в общественных местах необходимо обязательно носить защитную маску.

Снятие ограничений будет постепенным, чтобы не допустить вторую волну заражения. Не исключено, что первые послабления коснутся прогулок родителей с детьми и занятий спортом на улице. Решения будут приниматься только при значительном улучшении эпидемиологической обстановки индивидуально для каждого региона.

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