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Число больных коронавирусом в Москве превысило 109 тысяч

11:02
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

За сутки выявлено пять с половиной тысяч заболевших

5 551 человек с коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 109 740 человек, умерли  1 068 пациентов. Число вылечившихся выросло до 13 790 человек.
В Москве резко выросло число вылечившихся от COVID-19

После 11 мая в столице возобновят работу промышленные и строительные предприятия при соблюдении на их территориях масочного режима. Обязательное ношение защитных масок и перчаток введено и в общественных местах Москвы, особенно в транспорте.

Действие цифровых пропусков продлено до конца мая. Для поездки на личном или общественном транспорте необходимо оформить разрешение. Пойти пешком в магазин, банк, аптеку, выбросить мусор или погулять с домашним питомцем можно без пропуска. Рабочие пропуска, оформленные до 11 мая, автоматически продлеваются до конца месяца.

По состоянию на 10 мая, в России зарегистрировано 209 688 случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 1 915 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 4 106 714 человек, умерло более 280 тысяч заразившихся.

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