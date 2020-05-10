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Ещё 1011 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

10:02
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Сохраняется положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 011 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло в столице  13 790.
В Москве резко выросло число вылечившихся от COVID-19

В Москве введён режим обязательного использования масок и перчаток в общественном транспорте и магазинах. Находясь на улице рекомендовано надевать маски и перчатки, но штрафовать за их отсутствие в этом случае не будут. Административная ответственность наступит лишь при нарушении масочного режима в общественном транспорте, предприятиях торговли или на рабочих местах.

По данным на 9 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 104 189 пациентам, умерло с начала пандемии 1 010 человек. В России больных зарегистрировано 198 676, в мире - 4,1 миллиона человек инфицировано коронавирусом.

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