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Память погибших в Великой Отечественной почтили минутой молчания

19:34
  • суббота
  • 09 мая 2020

Телеканалы прервали своё вещание

В России в День Победы прошла минута молчания в память павших в борьбе против фашизма. Телеканалы и радиостанции прервали вещание, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войне.
Россия в онлайн-формате отмечает День Победы

На фронтах войны в 1941-45 годах погибли миллионы солдат и офицеров Красной Армии. Всего страна потеряла 27 миллионов человек.

В память о погибших в России прошла акция "Бессмертный полк". В этом году из-за пандемии коронавируса формат пришлось изменить: традиционного шествия по улицам городов не было. Акцию провели в онлайн-формате. Традиционного парада на Красной площади тоже не было, лишь в небе над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов.

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