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Названа причина пожара в больнице №50 в Москве

21:54
  • суббота
  • 09 мая 2020

Все детали будут тщательно расследованы

Причиной пожара в палате городской клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого на севере Москвы могла стать неисправность медицинского оборудования.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Все детали происшествия будут тщательно расследованы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пожар в больнице №50, где лечат коронавирусных больных, начался вечером 9 мая на первом этаже. Один человек погиб, трое пострадали. Были эвакуированы более 200 человек.

На данный момент возгорание ликвидировано.  Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

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