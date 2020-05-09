Собянин отреагировал на пожар в московской больнице

Мэр пообещал тщательно расследовать причины случившегося

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на пожар в больнице №50 имени Спасокукоцкого. По его словам возгорание было оперативно ликвидировано. В своем твиттере мэр заверил, что причины пожара будут оперативно установлены.

Все пациенты, по словам мэра, эвакуированы и будут перевезены в другие больницы.

"К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким", - написал Собянин.

Пожар в больнице имени Спасокукоцого произошел в субботу вечером. Из здания были эвакуированы более 200 человек. Горевший корпус перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"