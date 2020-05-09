Начата проверка по факту пожара в больнице для пациентов с коронавирусом

Прокуратура проверит, как соблюдалась пожарная безопасность

Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара в больнице №50 имени Спасокукоцкого, которую оборудовали для коронавирусных больных.

Пожар произошел по адресу: улица Вучетича, дом 21. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности на объекте, а также полноте действий должностных лиц контролирующих органов.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования, заявила ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Пожар в больнице №50, где лечат коронавирусных больных, начался вечером 9 мая на первом этаже. Один человек погиб, трое пострадали. Были эвакуированы более 200 человек.

На данный момент возгорание ликвидировано. Его площадь составила около 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность медицинского оборудования.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно расследовать причины случившегося и распорядился перевести всех пациентов в другие больницы.

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