Пожар в московской больнице имени Спасокукоцкого потушен

Погиб один человек

Пожар в московской больнице №50 имени Спасокукоцкого потушен. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на спасателей. В результате пожара погиб один человек. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность медицинского оборудования.

Пожар в больнице имени Спасокукоцого произошел в субботу вечером. Из здания были эвакуированы более 200 человек. Горевший корпус перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, причины пожара будут тщательно расследованы. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы, сообщил он в своем твиттере.

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