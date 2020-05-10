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Пожар в московской больнице №50. Главное

10:21
  • воскресенье
  • 10 мая 2020

Спасатели сработали на пятёрку

В Москве прокуратура проверяет одну из больниц, где лечили пациентов с коронавирусом. В результате пожара в реанимации погибла женщина, находившаяся на искусственной вентиляции лёгких.
Названа причина пожара в больнице №50 в Москве

Реанимационная палата 50-й больницы на севере Москвы, где лечатся больные коронавирусом, загорелась около половины девятого вечера 9 мая. Пожарные, оперативно прибывшие на место, присвоили возгоранию повышенный ранг сложности, сообщает "ТВ Центр".

В момент возгорания в больнице находились около 300 человек, в том числе лежачие больные подключенные к аппаратам ИВЛ. Именно в этом заключалась основная сложность, объясняют пожарные. Спасателям пришлось открыть окна в палатах и наглухо закрыть двери. Подоспевшие на помощь медики перевели больных на ручную вентиляцию лёгких. Лишь после этого пациентов смогли вывезти на улицу.

В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов, а пожар полностью ликвидирован. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы. В какие именно, можно узнать по телефону горячей линии, которую открыли сегодня ночью для родственников пациентов 50-й больницы. В палате, где начался пожар, находились шесть пациентов. Пятерых удалось спасти. Одна женщина погибла. Свои соболезнования семье выразил мэр Москвы.

Предварительной причиной называют неисправность аппарата ИВЛ. Именно с него могло начаться возгорание в палате. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасатели, по сути, сумели не допустить распространения огня дальше по этажу. А благодаря скоординированным действиям пожарных и медработников удалось избежать большего числа жертв. Московская прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. Следователям предстоит оценить, насколько соблюдалась техника безопасности в медучреждении и что стало истинной причиной трагедии.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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